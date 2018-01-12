4 عادات غذائية شائعة ينبغي تجاهلها

نورة الشهري (صدى):

كشفت خبيرة التغذية فيونا عن 5 أساطير صحية خرافية ينبغي تجاهلها وعدم الاكتراث بها.

1-الجبن ضار على صحة القلب

يعتبر أن الجبن مصدر غدائي غني بالمواد الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والزنك والفوسفور والماغنسيوم وفيتامين إيه وفيتامين بي 2 وفيتامين ك 2 وفيتامين ب 12.

تناول 40 غراماً من الجبن يومياً قادر على خفض فرص تطور أمراض القلب بنسبة مذهلة تبلغ 14%، مضيفة أن جميع أنواع الجبن لها فوائد صحية، مشيرة إلى أن أكثر أنواع الجبن الغني بفيتامين ك 12 هي جبن بري وجودا.

2-تناول وجبات صغيرة منتظمة يمنع إبطاء التمثيل الغذائي

قالت فيونا، بأن تناول وجبات ” سناك ” الصغيرة المنتظمة تزيد الوزن، إذا استهلك الفرد أكثر مما يحتاج جسمه.

وأكدت أن الحل يكمن في احتساب السعرات الغذائية التي يحتاجها ويستهلكها الجسم، أي عدد السعرات الحرارية المكتسبة والمفقودة.

3-الأطعمة البيضاء تزيد الوزن

قالت فيونا ليس الابتعاد عن السكر والحلويات والكربوهيدرات المكررة عنها نهائياً هو الحل للتمتع بصحة جيدة وجسم رشيق خال من الأمراض.

وأوضحت فيونا بأن تناول البطاطس والمعكرونة بطريقة صحية قد تحد من اكتساب الوزن، وإذا تم تناولها بكميات لا تزيد عن احتياجاته.

وأضافت بأن معظم الأطعمة البيضاء مثل البصل والكراث والقرنبيط تمد الجسم بمواد غذائية ذات قيمة عالية من الألياف والبروبايوتيك الضرورة لصحة جيدة.

4-لا تطهي بزيت الزيتون لأنه يصبح مسرطناً عند الحرارة

يعتبر زيت الزيتون البكر الخالص أو المعروف اختصاراً بـ ” EVOO ” الزيت الوحيد الصحي الذي يجب تناوله، نظراً لغنائه بمضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للالتهابات، ومواصفاته غير المتغيرة إذ يحتفظ بطعمه الأصلي ورائحته المميزة.

ولكن تنصح فيونا بأن كلما زادت نسبة تسخين زيت الزيتون البكر الخالص فقد فوائده المضادة للأكسدة، لذا يفضل استخدامه على الأطعمة الباردة.