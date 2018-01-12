نجل شقيق صالح يظهر باليمن للمرة الأولى منذ مقتل عمه

فهمي محمد(صدى):

ظهر العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وقائد حرسه الخاص، اليوم الخميس، منذ مقتل عمه للمرة الاولى، مؤكدًا أنهم ” سائرون على وصايا صالح ” .

وأضاف ” صالح ” ، في تسجيل مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ” أنهم ماضون على درب الشهداء ووصايا عمه وأن أمن اليمن من أمن واستقرار المنطقة ” .

ودعا طارق في كلمته إلى إيقاف الحرب والعودة إلى الحوار، وهي نفس الرسالة التي وجهها الرئيس اليمني الراحل في آخر خطاب له قبل مقتله مطلع الشهر الماضي.

وتمكن طارق من الفرار خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، عقب المعارك التي اندلعت مع الحوثيين في صنعاء.