البرلمان العربي يعلن دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلن البرلمان العربي، عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد لتحقيق المصالحة والسلام.

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في تصريحات صحفية مساء اليوم، ” إن البرلمان يدعم جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتحقيق المصالحة والسلام في اليمن ” .

وأضاف السلمي: ” نطالب ميليشيا الحوثي بالتراجع عن الانقلاب والدخول في محادثات جادة مع السلطة الشرعية، والتوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على دول جوار اليمن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ” .