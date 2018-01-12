الشيخ جبران القحطاني في ذمة الله
توفي الشيخ جبران بن هادي القحطاني ، الممثل المالي السابق لمنطقة عسير ، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا بعد صراع دام طويلًا مع المرض .
وتؤدى الصلاة على روح الفقيد بعد صلاة الجمعة ، في الجامع الكبير بخميس مشيط ، حيث يكون الدفن بمقبرة طيران الجيش ، ويُقام العزاء بمنزل الراحل بحي أم سرار بجوار جامع الصقلي .
يذكر أن ” القحطاني ” يعد أحد أعيان قبيلة قحطان ، وكان مشهورًا بين الناس بحب الخير والقيام على إصلاح ذات البين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41288 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ، ويحسن عزاء اولاده واهله وذويه ,, آمين ,,
ابوالمعتصم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمه الله