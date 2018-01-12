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الشيخ جبران القحطاني في ذمة الله

الشيخ جبران القحطاني في ذمة الله
أبها(صدى):

توفي الشيخ جبران بن هادي القحطاني ، الممثل المالي السابق لمنطقة عسير ، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا بعد صراع دام طويلًا مع المرض .

وتؤدى الصلاة على روح الفقيد بعد صلاة الجمعة ، في الجامع الكبير بخميس مشيط ، حيث يكون الدفن بمقبرة طيران الجيش ، ويُقام العزاء بمنزل الراحل بحي أم سرار بجوار جامع الصقلي .

يذكر أن ” القحطاني ” يعد أحد أعيان قبيلة قحطان ، وكان مشهورًا بين الناس بحب الخير والقيام على إصلاح ذات البين .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 41288 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ، ويحسن عزاء اولاده واهله وذويه ,, آمين ,,

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