الشيخ جبران القحطاني في ذمة الله

أبها(صدى):

توفي الشيخ جبران بن هادي القحطاني ، الممثل المالي السابق لمنطقة عسير ، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا بعد صراع دام طويلًا مع المرض .

وتؤدى الصلاة على روح الفقيد بعد صلاة الجمعة ، في الجامع الكبير بخميس مشيط ، حيث يكون الدفن بمقبرة طيران الجيش ، ويُقام العزاء بمنزل الراحل بحي أم سرار بجوار جامع الصقلي .

يذكر أن ” القحطاني ” يعد أحد أعيان قبيلة قحطان ، وكان مشهورًا بين الناس بحب الخير والقيام على إصلاح ذات البين .