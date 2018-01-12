دراسة: التساهل بكلمات المرور يعرض للخطر

أبوظبي(صدى):

اجرت شركة كاسبرسكي لاب دراسة بحثية شملت مستخدمين داخل دولة الإمارات حول طريقة اختيار كلمات المرور لحساباتهم على الإنترنت ومدى وعيهم.

وأظهر استطلاع الرأي إدراك العديد من المستخدمين الحاجة إلى وضع كلمات مرور قوية.

واختار 47% من المستطلع آراؤهم الحسابات المصرفية عبر الإنترنت، و35% اختاروا تطبيقات الدفع التي تشمل المحافظ الإلكترونية، و26% حسابات التسوق الإلكتروني.

وأفاد ثلث المشاركين في الاستطلاع تقريباً (35%) بعدم القدرة على استعادة كلمات المرور المنسية بسرعة، قائلين إن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بالإحباط أو التوتر لاسيما مع عدم التمكن من مواصلة النشاط المعتاد جرّاء ذلك.

واعترف نصف المشاركين في الدراسة من دولة الإمارات بأنهم يخزّنون كلمات المرور بطريقة غير آمنة، في حين أقرّ 19% بأنهم يقومون بكتابتها في مفكراتهم فلا يضطرون إلى تذكرها، الأمر الذي يضع أمن حساباتهم على المحكّ.

ويلجأ بعض المستخدمين إلى عادات غير آمنة في وضع كلمات المرور، فعلى سبيل المثال، يضع 14% من المستخدمين في دولة الإمارات كلمة مرور واحدة فقط لجميع حساباتهم، وفق الدراسة، لكن هذا يعرضهم لخطر كبير، في حال حصول قراصنة على كلمة المرور والاستيلاء على جميع الحسابات.