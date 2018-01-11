بالفيديو.. ” العمل ” تضبط 59 مخالف في سوق بالرياض

عادل الحربي (صدى):

نفذ مراقبو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، حملة رصدتها كاميرات برنامج ” ياهلا ” لمداهمة أحد الأسواق التجارية بالرياض، وأسفرت عن ضبط 59 مخالفة متنوعة.

وأظهر التقرير المصور الذي أعدّه البرنامج، بداية الحملة بمداهمة الجهات الأمنية بالتنسيق مع الوزارة محلات الذهب بأحد الأسواق بوسط الرياض، حيث حقق مراقب مع عامل ادّعى حمل الجنسية السعودية، ولكن ثبت غير ذلك، وتمت إحالته لمكتب العمل.

وتنوعت المخالفات المضبوطة خلال الحملة، منها بسطات عشوائية، وعدم وجود تراخيص واكتشاف أوكار لبعض العمالة، إضافةً إلى ضبط عدد من الوافدين يعملون في سوق الذهب، كما عثر أحد المراقبين على مخبأ سري يعمل به مخالف من جنسية عربية داخل أحد محلات الملابس النسائية.