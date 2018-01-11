رئيس نادي النصر يتعهد بمواصلة فريقه العمل لإرضاء الجماهير
قال سلمان فهد المالك، رئيس نادي النصر، إن ” خسارة فريقه مباراة اليوم لن تثني عن مواصله العمل الجاد لإرضاء الجماهير، من أجل إعادة العالمي لمكانه الطبيعي.
وأضاف ” المالك ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” جماهير العالمي وقفتكم معنا تجبرنا على مضاعفه العمل من أجلكم و بأذن الله قريباً جداً سترون مايسركم ” .
وخسر فريق النصر، أمام مضيفه الفيحاء بهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر دوري للمحترفين.
صايد الطرايد[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 4 ساعات
لا بار ك في فريق ولا تبي ندعمك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6097 ] نشر منذ 4 ساعات
للللللللللللللللللللللللللل(( 1 / 0 ))لللللللللللللللللللللللللللللللل مبروك هزيمة النصر وانشاء الله من هذا وارداء ومن سيء لاسواء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6097 ] نشر منذ 4 ساعات
يمدحون مياه الفيحاء
العالمي في قلوبنا[ عدد التعليقات: 1144 ] نشر منذ 3 ساعات
اقترح علي سلمان فهد المالك، رئيس نادي النصر ربما طريقة واسلوب مدرب النصر لاتناسب لاعيبته لاننا نشاهد مستوي النادي متذبب من مبارة واخري وغير مستقر اقترح البحث عن مدرب اخر يطور مستوي النصر للافضل
فارس نجد[ عدد التعليقات: 1144 ] نشر منذ 3 ساعات
بعد تعاقد نادي الشباب مع كارينو مدرب النصر سابقا انتشل الفريق من القاع واصبح ينافس الان علي المقدمه عكس نادي النصر مع هذا المدرب مستويات غير مقنعة واداء ضعيف باهت رغم ان النادي عنده نجوم محليين واجانب علي مستوي عالي