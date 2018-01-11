رئيس نادي النصر يتعهد بمواصلة فريقه العمل لإرضاء الجماهير

نواف السالم(صدى):

قال سلمان فهد المالك، رئيس نادي النصر، إن ” خسارة فريقه مباراة اليوم لن تثني عن مواصله العمل الجاد لإرضاء الجماهير، من أجل إعادة العالمي لمكانه الطبيعي.

وأضاف ” المالك ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” جماهير العالمي وقفتكم معنا تجبرنا على مضاعفه العمل من أجلكم و بأذن الله قريباً جداً سترون مايسركم ” .

وخسر فريق النصر، أمام مضيفه الفيحاء بهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر دوري للمحترفين.