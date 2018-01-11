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بالصور.. ضبط عامل يحول سيارة لمعرض بيع شيش إلكترونية متنقل

بالصور.. ضبط عامل يحول سيارة لمعرض بيع شيش إلكترونية متنقل
علي العنزي(صدى):

تمكنت وزارة التجارة خلال جولتها التفتيشية اليوم الخميس ، من ضبط سيارة استغلها عامل مخالف كمعرض متنقل لبيع الشيش الإلكترونية وعدد من السلع الأخرى المخالفة بحائل .

وأسفرت الحملة عن ضبط 2.892 شيشة إلكترونية بملحقاتها في السيارة والمحلات التي تزودها بالبضاعة ، حيث تم التحفظ على السيارة وإحالة المخالف للتحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 4 ساعات

ابو شكيم ولا من الزعران

[ عدد التعليقات: 25355 ] نشر منذ 2 ساعتين

شيشه متنقله
ههههههه هههههههههه
بس بصراحة بعض الأخوان المقيمين
عندهم جراءه ويسوون أشياء
وبلاوي
تزوير وقمار وخمور وترويج
قسم باالله حتى المواطن بن البلد مايقدر
يسويها🤔

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