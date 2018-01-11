بالصور.. ضبط عامل يحول سيارة لمعرض بيع شيش إلكترونية متنقل

علي العنزي(صدى):

تمكنت وزارة التجارة خلال جولتها التفتيشية اليوم الخميس ، من ضبط سيارة استغلها عامل مخالف كمعرض متنقل لبيع الشيش الإلكترونية وعدد من السلع الأخرى المخالفة بحائل .

وأسفرت الحملة عن ضبط 2.892 شيشة إلكترونية بملحقاتها في السيارة والمحلات التي تزودها بالبضاعة ، حيث تم التحفظ على السيارة وإحالة المخالف للتحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه .