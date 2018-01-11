بالصور.. ضبط عامل يحول سيارة لمعرض بيع شيش إلكترونية متنقل
تمكنت وزارة التجارة خلال جولتها التفتيشية اليوم الخميس ، من ضبط سيارة استغلها عامل مخالف كمعرض متنقل لبيع الشيش الإلكترونية وعدد من السلع الأخرى المخالفة بحائل .
وأسفرت الحملة عن ضبط 2.892 شيشة إلكترونية بملحقاتها في السيارة والمحلات التي تزودها بالبضاعة ، حيث تم التحفظ على السيارة وإحالة المخالف للتحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6097 ] نشر منذ 4 ساعات
عساكم عالقوه
ابو راكان[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 4 ساعات
ابو شكيم ولا من الزعران
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25355 ] نشر منذ 2 ساعتين
شيشه متنقله
ههههههه هههههههههه
بس بصراحة بعض الأخوان المقيمين
عندهم جراءه ويسوون أشياء
وبلاوي
تزوير وقمار وخمور وترويج
قسم باالله حتى المواطن بن البلد مايقدر
يسويها🤔