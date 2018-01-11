” قرقاش ” : صمود الحوثيين لن يدوم طويلًا

أبوظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش عضو مجلس الوزراء الإماراتي ، إن المؤشرات الحالية توضح خسارة الميليشيات الحوثية لمعركتها ضد الجيش اليمني ، خاصةً بعد نزيف الخسائر الذي تعرضت له بعد اغتيال علي عبدالله صالح الرئيس اليمني الراحل .

وأشار ” قرقاش ” إلى أن التحالف العربي يهز ثقة الحوثي بنفسه ، ففتح ممرات عديدة لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين يجعل صمود الحوثي أمر مؤقت .

وأوضح عضو مجلس الوزراء الإماراتي أن اغتيال ” صالح ” مثل نقطة تحول هامة أدت إلى فقدان الحوثيين للتعاطف الوطني وأغلقت المجال أمام الحلول السياسية .