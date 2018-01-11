” الاتصالات ” : الخدمة أثناء التجوال الدولي لا يخضع للحد الائتماني

علي القحطاني (صدى):

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن استخدام خدمة الاتصالات أثناء التجوال الدولي لا يخضع للحد الائتماني.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الفاتورة قد تتجاوز مبلغ الحد الائتماني، كما أن أسعار خدمات الاتصالات تختلف عن الأسعار المحلية، وغالبًا ما تكون مرتفعة وخصوصًا البيانات، في ظل تفاوت أسعار الخدمة من دولة إلى أخرى ومن مشغل دولي إلى آخر في نفس الدولة، وهو ما قد يؤدي لتجاوز الفاتورة مبلغ الحد الائتماني.