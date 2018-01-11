” الفيصل ” يوضح حقيقة استقالته من رئاسة الأهلي
أكد صاحب السمو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، إن كل ما تردد من أنباء حول تقديمه استقالته عارٍ تمامًا عن الصحة .
وأعرب سمو الأمير ” الفيصل ” عن استيائه مما يتردد من شائعات ، داعيًا جمهور الأهلي لمؤازرة الفريق خلال مواجهته أمام الباطن يوم غد ، وعدم الانشغال بالأخبار المغلوطة التي تتناقلها وسائل الإعلام ، حيث أنها تعيق مسيرة فريق كرة القدم الأول ولا تخدمه في الوقت الحالي .
وأوضح سموه أن تكليف مجلس الإدارة بالرئاسة ينتهي مع نهاية الموسم الحالي ، حيث تتخذ الإدارة بعد ذلك كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهذا الشأن ، بدايةً من استقبال الأسماء المرشحة لرئاسة النادي في الدورة القادمة وحتى الدعوة إلى عقد جمعية عمومية .
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