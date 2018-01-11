رئيس تحرير صحيفة الجزيرة يحذر من إنتهاء الصحف الورقية

علي القحطاني (صدى):

حذر خالد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، من التباطؤ في إنقاذ الصحافة الورقية من أزماتها المالية، مضيفًا أن طرق أجراس الخطر بأن العام الميلادي الحالي قد يشهد نهاية الصحافة الورقية، ما لم تمتد يد الإنقاذ لها.

وأضاف ” المالك ” ، خلال مقال صحفي، أن ” الصحافة تمر الآن بمنعطف خطير، ربما إذا ما تأخرت الحلول لمعالجة أوضاعها، وتم التباطؤ في أخذ القرار المناسب، قد لا نستطيع أن نحتفظ بها، بوصفها صوتاً قوياً، وواجهة مؤثرة في خدمة بلادنا، والدفاع عن مواطنينا، ونقل الصورة الحقيقية الصادقة عن وطننا الغالي ” .

ويرى رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، أن الصحافة الإلكترونية مكملة للورقية، ولذلك يجب أن تتطور الصحافة، لأن المؤسسة الصحافية وحدها لا تستطيع أن تفعل شيئا بدون الدعم الحكومي، كما حصل للأندية الأدبية والرياضية والجمعيات الخيرية.