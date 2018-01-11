بعد مناشدة الوزارة.. ” التعليم ” يأمر بنقل زوجة ” المرابط ” فاقد البصر

عادل الحربي (صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، تعليماته بتلبية مطلب المرابط بالحد الجنوبي ” ولي حكمي ” ، المتمثلة بنقل زوجته إلى مدرسة قريبة من منزله لتتمكن من رعايته وأبنائه.

وكان المرابط ” ولي حكمي ” ، أحد أفراد وزارة الدفاع المرابطين على الشريط الحدودي، والذي فقد إحدى عينيه في اشتباكات الشريط الحدودي، ناشد أمير منطقة جازان ووزير التعليم، نقل زوجته إلى مدرسة بالقرب من منزله.

وأكد ” ولي ” ، أن أبناءه بحاجة لرعايتها، في ظل عملها بمدرسة تبعد مسافة 120 كم تقريباً، وتقع في جبال الحشر، متابعًا ” منذ فقدت العينين، وتنقلي بين المستشفيات، أصبحت أنا وأبنائي نعاني من قضاء زوجتي أكثر من 10 ساعات في العمل والطريق المؤدي له ” .

وأضاف: ” أنا بحاجة لرعايتها الخاصة؛ لأنني أصبحت شبه فاقد للبصر بعدما فقدت عيناً، وأخرى لا أبصر بها جيداً، ولديّ أطفال لا أستطيع رعايتهم بحالي هذا، بينما ترفض لجنة نقل ذوي الظروف الخاصة كل طلبات النقل! ” .