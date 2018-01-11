بالصور.. السديس يدشن الفلم الوثائقي لبرنامج إدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الخميس، الفلم الوثائقي لبرنامج إدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي وذلك ضمن حملة ” خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا ” تحت مسمى ” تطهير ” .

وأوضح مدير إدارة تطهير السجاد سعود بن عبد الرزاق العوفي، أن الفيلم احتوى على آلية الأعمال التي تقدمها الإدارة من حيث الإشراف والمتابعة لبرامج النظافة والسجاد داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته والمرافق المحيطة به على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وأشار إلي أن أكثر من 1500 من القوى العاملة تعمل يومياً على نظافة وغسيل الأرضيات داخل المسجد النبوي وممراته وسطحه ثلاثة مرات بمكائن غسيل مزودة بمواد النظافة اللازمة بعدد 31 مكينة غسيل، بالإضافة إلى نظافة قواعد الأعمدة ودواليب الأحذية و جميع الأجزاء المعمارية الداخلية و الخارجية وتلميع النحاسيات.