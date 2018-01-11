ترتيب فرق دوري المحترفين في الجولة الـ17

طلال الغامدي(صدى):

انتهت مباريات اليوم الخميس من افتتاح الجولة السابعة عشر لدوري المحترفين ، والتي التقى فيها الفتح أمام أحد ليحققا التعادل السلبي ، فيما أحرز الفيحاء هدفه الوحيد الذي هزم به النصر .

ويحتل النصر المرتبة الثالثة بـ27 نقطة ، حيث لم يتمكن من تحقيق آماله بملاحقة الأهلي الذي يفرق عنه بـ 4 نقاط في المركز الثاني ، حيث يحتل 31 نقطة في رصيده ، فيما ارتفع رصيد الفيحاء بعد مباراة اليوم إلى 22 نقطة في المركز السابع .

واحتفظ الفتح بمستواه في المركز العاشر بـ 19 نقطة في رصيده بفارق4 نقاط عن أحد الذي يحتل المركز الثالث عشر بـ 15 نقطة في رصيده .