محامي يعلن ترشحه كأول منافس لـ ” السيسي ” في الانتخابات الرئاسية المصرية

القاهرة(صدى):

أعلن المحامي المصري خالد علي ، ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية أمام فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، والتي من المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس .

وبحضور شباب اليسار وأعضاء حزب العيش والحرية المقرر تأسيسه خلال الفترة المقبلة ليتزعمه ، أكد ” علي ” أن الأيام المقبلة ستشهد جمع توكيلات خلال أيام العمل لترشيحه .

وجاء ذلك بعد انسحاب أحمد شفيق من خوض المنافسة الانتخابية أمام ” السيسي ” ، حيث دعا المحامي خالد مؤيديه لجمع 25 ألف توكيل قبل نهاية 25 يناير الجاري ، لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات .