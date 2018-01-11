محامي يعلن ترشحه كأول منافس لـ ” السيسي ” في الانتخابات الرئاسية المصرية
أعلن المحامي المصري خالد علي ، ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية أمام فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، والتي من المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس .
وبحضور شباب اليسار وأعضاء حزب العيش والحرية المقرر تأسيسه خلال الفترة المقبلة ليتزعمه ، أكد ” علي ” أن الأيام المقبلة ستشهد جمع توكيلات خلال أيام العمل لترشيحه .
وجاء ذلك بعد انسحاب أحمد شفيق من خوض المنافسة الانتخابية أمام ” السيسي ” ، حيث دعا المحامي خالد مؤيديه لجمع 25 ألف توكيل قبل نهاية 25 يناير الجاري ، لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2616 ] نشر منذ 29 دقيقة
للأسف لا تصلح مع اني لا افهم في السياسة و لكن ان شاء الله يفوز عبد الفتاح السيسي