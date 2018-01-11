تعليم ينبع يؤكد جاهزية مدارسه للفصل الدراسي الثاني

نايف السالم(صدى):

رأس مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم اجتماع المجلس التعليمي الثاني، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والشؤون المدرسية سليم العطوي وعبدالعزيز القرافي، والمساعدة للشؤون التعليمية – بنات- أديبة الفايدي ، وكافة أعضاء المجلس.

ورحب الدكتور العقيبي في بداية الاجتماع بالحضور وشكرهم على جهودهم ، مؤكداً أن المجلس بحاجة إلى التعاطي مع القضايا الميدانية وأفكار وخبرات الجميع.

واستعرض أمين الإدارة فهد المحياوي توصيات المجلس في الاجتماع السابق ، ثم نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث قدمت قائدة الثانوية الخامسة فاطمة محمد الرفاعي عضو المجلس مبادرة بعنوان ” ملف الطالب .. هويته ” التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الإداري المنظم لسيرة الطالب وهويته ، كما طرحت المشرفة التربوية وفية عثمان الصبحي ورقة بعنوان ” شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بين الواقع والمأمول ” ، ثم ناقش المجلس ما استجد من أعمال .