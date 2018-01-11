تعليم ينبع يؤكد جاهزية مدارسه للفصل الدراسي الثاني
رأس مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم اجتماع المجلس التعليمي الثاني، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والشؤون المدرسية سليم العطوي وعبدالعزيز القرافي، والمساعدة للشؤون التعليمية – بنات- أديبة الفايدي ، وكافة أعضاء المجلس.
ورحب الدكتور العقيبي في بداية الاجتماع بالحضور وشكرهم على جهودهم ، مؤكداً أن المجلس بحاجة إلى التعاطي مع القضايا الميدانية وأفكار وخبرات الجميع.
واستعرض أمين الإدارة فهد المحياوي توصيات المجلس في الاجتماع السابق ، ثم نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث قدمت قائدة الثانوية الخامسة فاطمة محمد الرفاعي عضو المجلس مبادرة بعنوان ” ملف الطالب .. هويته ” التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الإداري المنظم لسيرة الطالب وهويته ، كما طرحت المشرفة التربوية وفية عثمان الصبحي ورقة بعنوان ” شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بين الواقع والمأمول ” ، ثم ناقش المجلس ما استجد من أعمال .
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