معارض قطري مهاجمًا وزير خارجية الدويلة: بوق أصفر يضلل ويكذب

طلال الضوي(صدى):

هاجم المعارض القطري خالد الهيل ما صرح به وزير خارجية دويلة قطر ، حول حصار الإمارات لتنظيم حمدين بسبب رفضهم تسليم امرأة .

وعلق ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” ردا على كلام وزير خارجية تنظيم الحمدين محمد بن عبدالرحمن عندما ذكر: الامارات حاصرتنا بسبب امرأه رفضنا تسليمها، اولا:هناك اتفاقية امنيه بين دول المجلس وعندما ترفض تسليم متهم في قضايا ارهاب فهذا يعني انك متواطئ وحاظنه للارهاب هذا ان كان ماتدعي صحيح فما انت الا بوق اصفر يظلل ويكذب !! ” .