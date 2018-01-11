مجزرة جديدة في الضباب علي أيدي مليشيا الحوثي

فهمي محمد(صدى):

في مجزرة جديدة تضاف إلى رصيدها المثقل بالانتهاكات والإجرام في حق الأسر اليمنية، قتل 3 أشخاص وجرح اخرين من اسرة واحدة بينهم نساء وأطفال، في قصف حوثي على منطقة الضباب غربي مدينة تعز.

وأكدت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفت بصواريخ الكاتيوشا القرى السكنية، بمنطقة الضباب ما تسبب بمقتل امرأتين ورجل وجرح ثلاثة أطفال جراء سقوط صاروخ كاتيوشا على منزلهم في قرية شحط .

وأضافت المصادر أن جميع الضحايا الذين سقطوا جراء قصف مليشيا الحوثي الانقلابية من أسرة واحدة.