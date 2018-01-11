4 تنظيمات إرهابية تسببت في مقتل 59% من ضحايا الإرهاب في 12 شهرا

طلال الضوي(صدى):

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، أن 4 تنظيمات إرهابية ” داعش، القاعدة، طالبان، بوكو حرام ” ، تسببت فيما يقارب من 59%، من ضحايا الإرهاب في مختلف دول العالم خلال 12 شهرًا، تتمثل هذه الفترة من يونيو 2016 حتى مايو 2017، وفقًا لمؤشر الإرهاب في العالم.

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه النسبة تعكس خطورة هذه التنظيمات على العالم قياسًا بحجم الدمار والخسائر البشرية التي خلفتها تلك العمليات الإرهابية.