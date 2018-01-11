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ميناء رأس تنورة شريان النفط والبترول حول العالم

ميناء رأس تنورة شريان النفط والبترول حول العالم
نايف السالم(صدى):

تأسس أكبر ميناء نفطي في العالم والذي تحتضنه رأس تنورة عام 1939م ، ويعد هذا الميناء من أبرز وأهم الموانئ ؛ حيث أنه يصدر حوالي 20% من نفط الكوكب .

ويستقبل الميناء الذي يقع شرق المملكة على الساحل الغربي للخليج العربي ، حوالي 2400 سفينة سنويًا ، ويشحن عبره ما يصل إلى 70% من الزيت الخام السعودي ، بالإضافة إلى منتجاته المعروفة من الزيت الخام وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي وبعض المشتقات البترولية الأخرى .

وكان قد دشن الملك عبدالعزيز أول شحنة زيت يتم تصديرها للأسواق العالمية عام 1939 ، وفي عام 1961 تم تصدير الشحنة الأولى من غاز البترول المُسال ، وبدأ تشغيل معمل التكرير بالميناء عام 1945 ، وفي عام 1966 تم تشغيل أول رصيفين لتحميل الناقلات ، ليصل إجمالي منتجات النفط وشحنات الزيت عام 1970 إلى بليون برميل للمرة الأولى .

 


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