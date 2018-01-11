الحكومة تتولى إدارة مجموعة بن لادن للمقاولات

حمود العنزي (صدى):

قالت مصادر إعلامية إن الحكومة تولت إدارة مجموعة بن لادن للتشييد والمقاولات، وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة، بينما رئيس مجلس إدارتها وأعضاء أخرون من العائلة قيد الاحتجاز.

وأضافت المصادر أنه يبدو أن تحرك الرياض للسيطرة يهدف إلى ضمان أن تتمكن المجموعة من أن تواصل خدمة خطط المملكة للتنمية.

وتابعت المصادر أنه رغم أن ملكية بن لادن حاليا تبقى للعائلة، إلا أن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى الدولة، أو ربما تخفيض أو إلغاء القروض الحكومية القائمة لدى المجموعة.