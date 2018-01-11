وزير الشؤون الإسلامية رأس اجتماع اللجنة العليا لتقنية المعلومات

سعيد العجل(صدى):

رأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، في مكتب معاليه بالوزارة،اليوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر 1439هـ، اجتماع اللجنة العليا لتقنية المعلومات .. بحضور معالي نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري .

وتم خلال الاجتماع ــ الذي حضره عدد من المسؤولين في الوزارة والمعنيين بتقنية المعلومات ــ مناقشة العديد من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير أنظمة الوزارة ؛ لتوفير خدمات إلكترونية لعموم المستفيدين ، كما تم مناقشة العقبات والعوائق التي تعترض المشاريع الحيوية للوزارة ، وكافة فروعها ، ومختلف قطاعاتها ، وسبل حلها.