” سري للغاية ” .. فيلم يجسد المشهد السياسي المصري من 2011 إلى 2013

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولية لأبطال فيلم أطلق عليه اسم ” سري للغاية ” ، ليفاجئ الجماهير بتوثيقه للأحداث السياسية التي مرت بها جمهورية مصر العربية بدايةً من يناير عام 2011 وانتهاءاً بـ 30 يونيو عام 2013 .

ويشهد الفيلم وجوه بارزة في عالم التمثيل تجسد أبرز الشخصيات التي حركت المشهد السياسي في هذه الفترة ، حيث يلعب الفنان أحمد السقا دور فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موضحًا جهوده طوال فترة الثورات في التخلص من العدو وتطهير البلاد من الفساد الإخواني .

ويجسد الفنان أحمد رزق دور الرئيس المخلوع محمد مرسي الذي حرك البلاد طوال هذه الفترة بأيادي القيادات الإخوانية ، فيما يشارك الفنان المصري عبدالعزيز مخيون في الفيلم بدور اللواء العصار وزير الإنتاج الحربي بالدولة .

يذكر أن الفيلم من تأليف وحيد حامد وإخراج محمد سامي ، ومن المقرر عرضه في شهر مايو المقبل .