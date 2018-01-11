العمل: ” هدف ” يحفز نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص

علي القحطاني(صدى):

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن برنامج دعم العمل الجزئي، الذي أطلقته مؤخراً بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، يحفز نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص وذلك بمساهمة ” هدف ” بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي.

وأضافت الوزارة أن ” هدف ” يساهم بدعم منشآت القطاع الخاص من خلال دفع مبلغ 300 ريال، وهو ما يمثل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية لشريحة 1500 للموظفين المستجدين، تدفع مباشرة لحساب المنشأة الموظفة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري.

وسيستمر الدعم 24 شهرًا اعتباراً من بداية شهر أكتوبر 2017م، ويشترط فيه ألاّ يقل عمر الموظف عن 15 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، ويُستثنى منه الموظفين على رأس العمل المسجلين بدوام كامل، والموظفين في الأعمال الموسمية أو المتقاعدين، ومن لديه سجل تجاري أو ترخيص.