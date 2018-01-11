بالصور.. حملات تفتيشية للتأكد من صحة الغذاء بـ ” مهرجان ليالي الشرقية “

خالد الضبيبي(صدى):

أطلقت فرق بلدية شرق الدمام، ممثلة في صحة البيئة، اليوم الخميس، حملات مكثفة على مهرجان ليالي الشرقية؛ للتأكد من سلامة وصحة الغذاء.

وافتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مساء اليوم، أول مهرجان عربي ثقافي يقام في المنطقة الشرقية تحت عنوان ” ليالي الشرقية ” ، في منتزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية بمدينة الدمام، ويستمر لمدة 12 يومًا، تشارك فيه ثماني دول عربية، وبحضور القنصل الأمريكي في الظهران، وعدد من ممثلي الجاليات العربية، وكذلك قيادات أمانة الشرقية والجهات الحكومية.