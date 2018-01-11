المنتخب الوطني لكرة اليد يتغلب على نظيره الإماراتي

نواف السالم(صدى):

تغلب المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الخميس، على نظيره المنتخب الإماراتي بنتيجة 23 مقابل 20 ضمن برنامج الاعداد لـ البطولة الآسيوية لـ كرة اليد في تصفيات كأس لعالم.

يذكر بأن القرعة الآسيوية أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات: الصين – نيوزلندا – قطر، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات:اليابان – إيران- أوزباكستان، وضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين – عمان – استراليا، وتشكلت المجموعة الثالثة من منتخبات كوريا الجنوبية – الإمارات – الهند – بنغلاديش.