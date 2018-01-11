بالفيديو.. جماهير ” تركتور تبريز ” يرددون شعارات ضد الحرس الثوري الإيراني

طهران(صدى):

كشف مقطع فيديو تداوله عدد من النشطاء الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مرة آخرى جماهير فريق تركتور تبريز يرددون شعارات ضد قوات الحرس الثوري في مباراتهم فريقهم اليوم مع نفط طهران.

ويظهر مقطع الفيديو تجاوز سقف الاحتجاجات الشعبية فى إيران، وإطلاق هتافات سياسية ضد الديكتاتور الأكبر المرشد الإيرانى ” على خامنئى ” والرئيس الصورى حسن روحانى، رافعين شعارات ” تسقط ولاية الفقيه ” التى تسيطر على مقاليد حكم البلاد منذ عام 1979.