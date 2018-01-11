  • الخميس 11

    يناير

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  3. اصطدام قوي بين سائق دراجة هوائية وشخص يعبر الطريق

اصطدام قوي بين سائق دراجة هوائية وشخص يعبر الطريق




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