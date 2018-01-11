بالصور.. الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة الاتفاق

نواف السالم(صدى):

أدى الفريق الأول لكرة القدم، عصر اليوم الخميس حصته التدريبية على إستاد الأمير خالد بن سلطان، بقيادة المدير الفني دانييل كارينيو، وذلك استعدادًا لمباراة فريق الاتفاق يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الدوري للمحترفين.

وبدأ المدرب تدريباته بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة غوانزليس، عقب تطبق اللاعبون عدة تدريبات فنية في منتصف الملعب.

جاءت أبرز التدريبات التحكم بالكرة أثناء الاستلام والتسليم، والتمرير السريع من لمسة ولمستين، أعقبها المدرب بتقسيمة تكتيكية ركز من خلالها على بناء الهجمة، والضغط على حامل الكرة، وإغلاق المساحات، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.