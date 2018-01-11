بوتين: نافالني هو مرشح أمريكا لرئاسة روسيا

موسكو(صدى):

قال الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الزعيم المعارض أليكسي نافالني هو مرشح واشنطن للرئاسة الروسية، وإن هذا هو السبب وراء شكوى الولايات المتحدة من عدم السماح لنافالني بالترشح.

ومنعت اللجنة المركزية للانتخابات نافالني من المشاركة في انتخابات الرئاسة، التي تجري في مارس قائلة إنه لا يمكنه خوضها لصدور حكم ضده مع إيقاف التنفيذ بتهم يقول إنها ملفقة.

وأعلن بوتين أنه سيترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس2018. وإثر الإعلان، تراوحت ردود الفعل بين التأييد والتنديد، ففي حين أعلن حزب ” روسيا الموحدة ” دعم ترشيح بوتين.