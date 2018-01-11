بالصور.. ضبط وإتلاف مصنع للخمور والمسكرات في الرياض

علي القحطاني (صدى):

نجحت شرطة الرياض بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ضبط وإتلاف مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، إن أحد مراكز الهيئة بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا عن موقع المصنع داخل نطاق عمله، وقام بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الشرطة.

وتبين حال الضبط أن المصنع يدار بواسطة مجموعة من العمالة الوافدة، رجلان وامرأة يقيمون بصورة غير نظامية، ووجد بداخله أدوات تصنيع الخمور، وكميات من الخمور تجاوزت ثلاثة آلاف لتر، ما بين ما هو تحت التصنيع و جاهز للترويج، جرى ضبطها وإتلافها.