تأجيل مزاد أراضي بنبان لإتاحة فرص العروض المباشرة

حمود العنزي (صدى):

أجلت لجنة المساهمات العقارية مزاد أراضي بنبان الذي كان مقررًا ليوم الإثنين الموافق 5/5/ 1439 هجريًا ، ليتيح الفرص إلى العروض المباشرة على كامل المساحة التي تقدر بـ 2.610.000م2 ، حيث ظهر عرض للشراء بسعر مناسب من قبل أحد المستثمرين .

وأشارت اللجنة إلى أن من يرغب في الشراء أن يتقدم باسم أمين عام اللجنة على الفور ، مشفوعًا بشيك مصدق بقيمة 5% من إجمالي القيمة ، خلال مدة أقصاها الأحد الموافق 4/5/1439 هجريًا ، في تمام الساعة الثانية ظهرًا .