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شرطة الرياض: ضبط مستودع لتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية

شرطة الرياض: ضبط مستودع لتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية
عادل الحربي (صدى):

قامت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، ممثلة بمركز شرطة الإسكان والوزارات، بضبط عددًا من مخالفي نظامي الإقامة والعمل ضمن حملة ” وطن بلا مخالف.

وتمكنت الأجهزة من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية مخزنة بداخل مستودع تموينات وسط العاصمة، و ثلاث مركبات لأشخاص امتهنوا بيع الخضروات والفواكة متجولين على قارعة الطريق دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية.

 

 


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