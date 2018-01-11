شرطة الرياض: ضبط مستودع لتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية
قامت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، ممثلة بمركز شرطة الإسكان والوزارات، بضبط عددًا من مخالفي نظامي الإقامة والعمل ضمن حملة ” وطن بلا مخالف.
وتمكنت الأجهزة من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية مخزنة بداخل مستودع تموينات وسط العاصمة، و ثلاث مركبات لأشخاص امتهنوا بيع الخضروات والفواكة متجولين على قارعة الطريق دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6090 ] نشر منذ 2 ساعتين
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