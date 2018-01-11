وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مدينة الملك فهد الطبية، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي العلاج الوظيفي- الرعاية المنزلية، فني العلاج الوظيفي، واستشاري الإحصاء الحيوي.

وقالت المدينة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنـــــــــا وذلك بدءًا من تاريخ 11 يناير الجاري، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11مارس 2018م.