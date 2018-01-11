نايف السالم(صدى):

كشف الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة، اليوم الخميس، عن الدليل الإرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة للأحكام الانتقالية.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد دعت جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن على ” دليل ” يوفر شرح مبسط للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.

وللحصول على تفاصيل الدليل الإرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة للأحكام الانتقالية: أضغط هنــــــــــا.