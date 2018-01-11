أجهزة ” آيفون ” لن تدعم لعبة ” بوكيمون جو “

متابعات(صدى):

أوقفت شركة نيانتيك المنتجة للعبة ” بوكيمون جو ” دعمها الأساسي، في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS ، ولن يتمكن المستخدمون من الحصول على تحديث ” iOS 11 ” ، لذا فإن الهواتف التي صدرت في عام 2013 أو قبله، وتيشمل ” آيفون 5 وآيفون 5 سي ” ، لن تمكن مستخدميها من الوصول إلى لعبتهم المفضلة.

وقامت ” نيانتيك ” ، بإدخال تحسينات على اللعبة منذ إطلاقها، في يوليو 2016، حتى إنها أجرت تعديلات على قواعدها للحصول على تجربة لعب أفضل، فضلًا عن ميزات أخرى مثل نظام ” dynamic weather ” وغيرها.

وبحسب مطوري اللعبة فإن التحسينات التي تجريها الشركة هي السبب وراء عدم دعم أجهزة الآيفون القديمة لـ ” بوكيمون غو ” لذلك فمن المنطقي أن من يريد الاحتفاظ باللعبة سيضطر إلى الحصول على جهاز يدعم تحديث نظام التشغيل ” iOS 11 ” .

ولم تفصح الشركة عن أي معلومات مماثلة بشأن أجهزة أندرويد القديمة، وربما يكون في هذا القرار اختيار من نيانتيك لمعرفة كيفية تأثير هذه الخطوة على مستخدمي لعبتها.