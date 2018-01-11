” الزكاة والدخل ” : السفر الدولي لا يخضع لضريبة القيمة المضافة

نايف السالم(صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، أن السفر الدولي حتى وإن كان عن طريق رحلة توقف داخلية، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

والتزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من مطلع يناير الجاري، حيث تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.