شرطة مكة: ضبط سائق أجرة خاصة تحرش بامرأة

نايف السالم(صدى):

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس عن ضبط سائق شركة أجرة خاصة، بعد أن تحرّش بامرأة أثناء قيامه بتوصيلها.

وأكدت المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على أن شرطة محافظة جدة تلقت بلاغًا يتضمن تعرّض امرأة للتحرش من قبل سائق شركة أجرة خاصة أثناء قيامه بإيصالها مشوارًا.

وأضاف أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر قيام شخص بعمل حركات غير أخلاقية، تم تحديد هوية المتهم وضبطه من قبل البحث الجنائي، وتمّت إحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.