الحبس المؤبد و 100 ألف جنيه عقوبة مستشار وزير المالية المصري

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية بالحبس المؤبد لمستشار وزير المالية المصري ، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه ، بعد اتهامه في قضية رشوة ، اليوم الخميس .

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية ، فقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمة تقاضي المال على سبيل الرشوة للمستشار ، وذلك مقابل الإخلال بواجبات وظيفته .

وأحالت المحكمة عدد من المتهمين المشتركين مع المستشار بالجريمة إلى النيابة ، حيث نسبت لهم تهم عرض رشوة مالية على موظف بالإضافة إلى التوسط في عرضها .