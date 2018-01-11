” الخضيري ” يطالب بالإبلاغ عن أي منشأة أو شخص يتداول السيجارة الإلكترونية

عادل الحربي (صدى):

طالب دكتور فهد الخضيري،عالم في تخصص المسرطنات، من الجميع الإبلاغ عن أي منشأة أو شخص يتداول السيجارة والشيشة الإلكترونية، لاسيما عقب قرار منع استيراد وبيع وتداول السيجارة والشيشة الإليكترونية.

وأضاف ” الخضيري ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الرقم الخاص للإبلاغ عن كل ما تدوال السجائر والشيشية الالكترونية هو 1900 أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” .

وحسمت الأجهزة الرسمية بالمملكة حالة الجدل الكبيرة جراء منافع وأضرار السيجارة والشيشة الإلكترونية في الوقت الذي حذرت دراسات من وجود مخاطر صحية حقيقية تحيط باستخدام السيجارة الإلكترونية المطروحة بالأسواق بغرض مساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين، وأصدرت قرار بمنع تدوالها.