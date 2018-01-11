الأمن اللبناني يعلن القبض علي أخطر مروجي المواد المخدرة

بيروت(صدى):

أعلنت قوات الأمن اللبنانية، اليوم الخميس، عن القبض على ” ملك المخدرات ” الذي يعد الرأس المدبر لأخطر شبكات ترويج المخدرات في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان المحاذية.

وكانت قوات الأمن، قد شنت حملة أمنية بدأت منتصف العام الماضي في بيروت بشكل عامّ، والضاحية الجنوبية بشكل خاصّ، لملاحقة المطلوبين، وعلى رأسهم مروجو المخدرات بعد تفاقم هذه الظاهرة وارتفاع عدد المتعاطين بشكل كبير في مختلف المناطق اللبنانية.

وباشرت الوحدات الأمنية المختصة عمليات الرصد والمراقبة بغية توقيف الرأس المدبر لأخطر شبكات ترويج المخدرات في المحافظتين المذكورتين، وهو:_ ع. أ. ( مواليد 1978 لبناني) مطلوب للقضاء بموجب 72 ملاحقة قانونية بجرائم تجارة وترويج المخدرات، وبعد رصد المذكور في منزله ببلدة حربتا- البقاع، قامت قوة من الشعبة بمداهمة المنزل وإحكام الطوق حوله، ولدى دخول عناصر الأمن حاول المطلوب الفرار بالقفز من ارتفاع 3 أمتار فكسرت رجله وتم توقيفه ” .

وبتفتيش المنزل عثر بداخله على ” سلاح كلاشينكوف عدد 1، وأجهزة خلوية، وكيس يحتوي على مادة الكوكايين، ودفاتر حسابات، ومبالغ مالية وأوراق ثبوتية ” .

بالتحقيق معه اعترف بتزعمه شبكة لترويج المخدرات في بيروت وجبل لبنان باسم مستعار هو يوسف، وأنه يقوم بترويج المخدرات نهارًا لعدد كبير من المتعاطين.