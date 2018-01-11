وظائف شاغرة للرجال في مجموعة العليان المالية
أتاحت مجموعة شركات العليان المالية عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للرجال، من حملة البكالوريوس للعمل بفروع الشركة في الدمام .
وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الأحياء الدقيقة: درجة البكالوريوس في تخصص علم الأحياء الدقيقة، أو المجالات ذات الصلة.
– مدير الجودة والتكنولوجيا: الدرجة الجامعية في تخصصات: (الجودة، سلسلة التوريد)، أو المجالات ذات الصلة.
ولفتت شركة العليان إلى أن التقديم متاح عبر موقعها التوظيفي الإلكتروني بدءاً من 11 يناير الجاري وحتى 11 إبريل المقبل ، وللتقديم ومعرفة شروط وتفاصيل الوظائف يرجى الخول ( هنا ) .
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