إنشاء أول مصنع في المملكة لتوليد الطاقة من الرياح

عادل الحربي (صدى):

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ممثلة في الوادي الصناعي بمقرها بمحافظة رابغ اليوم الخميس، عقدًا مع شركة ” طاقة الرياح العالمية ” لإنشاء أول مصنع بالمملكة لتوليد الطاقة من الرياح وذلك من خلال تصنيع هياكل وأبراج يُثبت عليها توربينات الرياح التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في توليد الطاقة من خلال الرياح .

من جانبه أعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة طاقة الرياح العالمية التابعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة والمتميزة بالشرق الأوسط في مجال صناعات الطاقة والاتصالات وبما فيها صناعة الطاقة المتجددة مشيراً إلى أن المصنع سيشيد على مساحة نحو 102 ألف متر مربع .

وأشار إلى أن جهود المدينة الاقتصادية التي تركز على رفع تنافسية الوادي الصناعي على مستوى المنطقة كمركز للصناعات المتنوعة وللخدمات اللوجستية، من خلال توفير بنية تحتية متميزة، وتطوير مستمر للإجراءات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بهدف استقطاب الشركات العالمية والمحلية الرائدة في مختلف القطاعات مما يعزز السعي للمضيّ قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تفتح مجالاً واسعاً أمام الاستثمارات المحلية والعالمية، خاصة في هذا المجال الواعد الذي يحمل الكثير من الفرص التنموية على المدى المتوسط والبعيد.