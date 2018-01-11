الأخضر الأولمبي يستأنف تدريباته استعدادا للعراق في كأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

استأنف المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته اليوم الخميس عقب مباراته الافتتاحية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالصين أمام المنتخب الأردني والتي انتهت بالتعادل، استعدادًا لمبارة العراق السبت المقبل.

وأجرى لاعبو المنتخب الأولمبي تدربيهم على مجموعتين تحت إشراف المدير الغني الأرجنتيني دانيال تيغيليا، حيث أجرت المجموعة الأولى والتي تضم اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس تمرينًا استرجاعيًا تلاه مران ترفيهي، في حين أدت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيا تحت إشراف الجهاز الفني.