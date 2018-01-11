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التشكيل النهائي للفيحاء والنصر في لقاء اليوم

التشكيل النهائي للفيحاء والنصر في لقاء اليوم
نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة دوري المحترفين عن التشكيل النهائي لفريقي النصر والفيحاء ، خلال لقائهما اليوم الخميس ضمن بطولة الجولة الـ17 من دوري المحترفين .

ويضم النصر ضمن قائمة اللاعبين الأساسيين حسن شيمان ، وبرونو أوفيني ، وعبدالله مادو ، بالإضافة إلى عمر هوساوي وحسام غالي ، ويحيى الشهري وليوناردو بيريرا ، فضلًا عن محمد السهلاوي ومحمد فوزير ، واللاعبين سعد لكرو وإبراهيم غالب ، فيما ينضم لقائمة الاحتياط عبدالله العنزي وخالد الغامدي وأحمد الفريدي وعبدالعزيز الجبرين ، واللاعب وليام جيبور وعبدالله الأسطا ومحمد الشهراني .

ومن جانب الفيحاء ينضم للأساسي اللاعب عبدالرحمن دغريري واللاعب إيميليو إيزاغوير وروني فيرنانديز وسامي الخيبري ، بالإضافة إلى اللاعب عبدالله السالم وحسن معاذ وحسن جعفري وتوفيق بوحيمد ، فضلًا عن اللاعب الكساندروس تزيوليس ودانيلو أسبريلا وعبدالله كنو .

ويلعب في الاحتياطي للفيحاء كلٍ من فهد الشمري وضيف الله القرني وعبدالمجيد الرويلي وعبدالله المطيري ، بالإضافة إلى عبدالإله الفهد ومخير الرشيدي ، ونايف عبدلي .

 


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