بالصور.. بطولة سباق الأبطال العالمي للسيارات في الرياض

ماجد محمد(صدى):

تتأهب الهيئة العامة للرياضة لإقامة سباق الأبطال للسيارات مطلع الشهر القادم في استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، في حدث رياضي دولي جديد تنظمه وتقيمه الهيئة لمختلف الرياضات.

ويأتي ذلك بمشاركة أفضل المتسابقين من عوالم السباق الحقيقية والافتراضية، في أول مسابقة سباق أبطال من نوعها تقام بالتعاون مع ” لوجيتك G ” .

وسيتقدم المتسابقون للمشاركة في سباق الأبطال الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أسرع لاعب في العالم ماكلارين رودي فان بورين بوصفه بطلاً لـ “العالم الافتراضي”، بينما سيتنافس أربعة آخرون من محترفي ” سيمراتينغ الرائدة في العالم ” بما في ذلك بطل الرياضة الأول بريندون ليه، في السباق على المضمار، ضد عدد من أعظم السائقين في العالم .

وسيقام سباق الأبطال ليومين ( 2- 3 فبراير 2018)، الأول سيكون سباق الكأس الأممي (يوم الجمعة 2 فبراير)، وسيشارك السائقون في فرق على أساس الجنسية بما فيهم المضيفين من المملكة، وسيتنافسون على لقب ” الشعب الأسرع ” ، ومن ثم سيقام سباق الأبطال (يوم السبت 3 فبراير)، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، حيث أعدت الهيئة العامة للرياضة برنامجاً ترفيهياً مخصص لجميع الزائرين وحاضري السباق .