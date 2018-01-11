ضابط أمريكي مهددا داعش: إما الاستسلام أو الموت

واشنطن(صدى):

أكد الضابط الأمريكي السرجنت ميجور جون تروكسل ممثل ضباط الصف الأول في هيئة الأركان الأمريكية، أن الولايات المتحدة وحلفائها ستقضي على المتطرفين على الفور، في حال لم يتوقفوا عن العمليات الإرهابية .

وأشار ” تروكسل ” في تغريدة له عبر ” تويتر ” إلى أن مقاتلي داعش يمتلكون خيارين فقط أثناء مواجهتهم لضباط الولايات المتحدة ، قائلًا ” يجب أن يدركوا إما الاستسلام أو الموت ” .

واستطرد الضابط الأمريكي في تغريدة أخرى قائلًا ” إذا استسلموا فسنؤمن نقلهم بكل أمان إلى زنزانتهم وسنقدم لهم الطعام وسريرا وسنحترم الإجراءات ” ، موضحًا أنه في حال رفضوا الاستسلام سيتم قتلهم بعنف شديد سواء بمساعدة قوات الأمن أو من خلال إلقاء القنابل أو النيران على جماجمهم ، أو حتى بضربهم بمجارف حفر الخنادق حتى الموت .