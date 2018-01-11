تعليم المدينة المنورة: وفاة الطالب معاذ كانت طبيعية

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة، عمر بناوي، أن وفاة الطالب معاذ كانت طبيعية، مبيناً أن مدير تعليم المدينة ناصر عبد الكريم قدم العزاء لذويه، وأديت عليه الصلاة في المسجد النبوي ودفن في بقيع الغرقد، مبينا أنه وعدد من منسوبي التعليم قد قاموا بتقديم واجب العزاء لوالد وأسرة الطالب.

وتوفي الطالف عندما كان يؤدي آخر امتحان له في المرحلة الثانوية، ليفارق الحياة بعد أن سقط مغشياً عليه داخل قاعة الاختبار، وقبل أن ينتهي من أداء الامتحان في مدرسته ثانوية قيس بن سعد الأنصاري في المدينة المنورة.

وقال والد الطالب إن آخر ما قام به عند خروجه من المنزل هو طلبه من والدته بالدعاء له، وأضاف أن لمعاذ بصمة في الحي، فهو محب لعمل الخير وهو مبادر إليه، كما أنه كان يعشق السيارات ويقوم بجمع صورها، ويحلم بالنجاح والتميز كغيره من الشباب، ولكن إرادة الله سبقته.