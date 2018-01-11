بالصور.. ظهور أول نسخ موستانج Bullitt 2018 بمزاد علني في 19 يناير

كاليفورنيا(صدى):

لم تقدم بعد فورد موستانج Bullitt 2018 التي طال انتظارها ولكن تم التأكد من أن أول نموذج انتاج للسيارة سوف يباع في مزاد باريت جاكسون في 19 يناير الجاري وسيطلق على السيارة Ford Charity Vehicle وتتميز بملامح داكنة اللون من موستانج Bullitt القياسية وسيتم حسب الوصف بيع السيارة الخاصة الجديد في زاد في خذا الحدث مع ارسال قيمة بيع السيارة بالكامل للأعمال الخيرية لمؤسسة Boys Republic.

وهي مدرسة للأولاد الذين يعانون من مشكلات خاصة في كاليفورنيا والدخول في المزاد سيكون وسيلة مميزة للاحتفال بتراث Bullitt حيث أن ستيف مكوين من Bullitt حضر في هذه المدرسة في زمن سابق وعمل بعدها كرئيس للشركة في الفترة بين 1966 و1975.

ويعرف أن موستانج Bullitt سوف تعتمد على موستانج GT ولهذا تستخدم محرك 5 لتر V8 ولم تحصل على أية تحديثات في الأداء فيما حصلت السيارة على تصميم خاص وطلاء أخضر داكن وعجلات من 5 أذرع بلمسات كرومية وسوداء مميزة وشعارات خاصة وعناصر داخلية خاصة.